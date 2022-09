Powell, Fed determinata ad agire contro l'inflazione

(Teleborsa) - Il presidente della, ha ribadito la necessità per la Banca centrale americana di proseguire con decisi rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione."Non possiamo allentare prematuramente la politica monetaria. Noicome abbiamo fatto e dobbiamo perseverare finché il lavoro sarà terminato" per, come successe negli anni '70 e all'inizio degli anni '80" - ha detto il banchiere -. "Pensiamo di poter evitare il genere di costi sociali molto elevati" che la Fed, all'epoca, "aveva dovuto imporre per frenare l'inflazione e instaurare un lungo periodo di stabilità dei prezzi".Parole decise quelle di Powell giunte proprio mentre da Francoforte ilspiegava il rialzo dei tassi in Europa dello 0,75% , deciso nel meeting odierno dell'Eurotower.Una decisione ampiamente scontata dal mercato così come quella che annuncerà la Federal Reserve durante la prossima riunione del 20-21 settembre, di alzare di 75 punti base, il costo del denaro, per la terza volta consecutiva.