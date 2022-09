Beghelli, risultati 1° semestre in decrescita: scendono utile e ricavi

Beghelli

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con undel gruppo pari a, in calo rispetto ai 2,2 milioni al 30 giugno 2021.netti consolidati hanno registrato unattestandosi a 74,8 milioni, mentre l'EBITDA si attesta a 6,6 milioni, in calo di 1,9 milioni rispetto al 30 giugno 2021. Il Risultato Operativo risulta positivo per 2,6 milioni ma in flessione rispetto ai 4,6 milioni al 30 giugno 2021."Il quadro congiunturale del primo semestre è stato caratterizzato infatti dallo scoppio del conflitto Russia – Ucraina e dal riemergere del rischio pandemico da Covid-19 in alcune aree geografiche in cui opera il Gruppo (Cina e Hong-Kong, in particolare). Si sono inoltremanifestate tensioni sui prezzi delle materie prime, in particolare gas e luce, e sui costi dei trasporti", ha spiegato il Presidente, aggiungendo che "la complessità del contesto internazionale ha portato a rivedere al ribasso le stime di crescitasu scala mondiale ed in particolare con riferimento all’industria manifatturiera italiana".L'è composto per 41,0 milioni dai debiti a medio e lungo termine (79,1% rispetto al totale) e per 10,8 milioni dai debiti a breve termine al netto delle liquidità, delle disponibilità finanziarie e degli strumenti derivati attivi (20,9% rispetto al totale).