Leone d'Argento 2022 a Luca Guadagnino per la regia di "Bones and All" coprodotto da Tenderstories

(Teleborsa) -ha vinto il Leone d'Argento 2022 per la regia di "Bones and All", coprodotto dae presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.Alla cerimonia di premiazionefondatore di, amministratore delegato della società, attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva."Siamo onorati di questo prestigioso riconoscimento. Aver partecipato al Festival del Cinema di Venezia ci riempie di orgoglio, è un film con un cast d'eccezione in cui abbiamo creduto. E' una riflessione profonda sull'amore, sulla giovinezza e sull'essere diversi, che ha ricevuto un importante riscontro dal pubblico e dalla critica", hanno spiegato Moreno Zani e Malcom Pagani.Il Premioè andato alla giovane attrice emergente, protagonista di "Bones and All"."Bones and All" con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance, racconta una storia d'amore terribile e poetica ma al tempo stesso romantica e disperata. Maren e Lee, i due protagonisti, sono ai margini della società e proprio per questo divengono l'uno il sostegno dell'altra, in un road movie che si snoda nell'America profonda delle grandi praterie.