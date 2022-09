Economia circolare, ENEL: sei challenge per un futuro Net Zero

Enel

(Teleborsa) -, valorizzando le abilità e il potenziale creativo delle nuove generazioni: è questo l’obiettivo delle sei challenge di innovazione lanciate dain collaborazione con ilLe challenge sin possesso di Carta Giovani Nazionale, offrendo ai vincitori l’opportunità di svolgere uno stage retribuito in Enel con possibilità di assunzione., ricorrendo allo strumento del crowdsourcing all’interno del nostro processo di recruiting”, affermadirettore People and Organization di Enel. “Le proposte più interessanti consentiranno ai ragazzi di partecipare alle nostre selezioni per dar loro la possibilità di entrare a far parte del nostro Gruppo”.Ognuna delle sei challenge - viene spiegato nella nota ufficiale - si prefigge specifici obiettivi:dei prodotti e dei servizi di Enel.I giovani innovatori - conclude la nota - possono partecipare alle challenge presentando le proprie proposte esclusivamente attraverso, all’interno di una sezione dedicata che rimanderà alla piattaforma di crowdsourcing di Enel Open Innovability ® .