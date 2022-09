TXT, accordo vincolante per acquisire il 100% di Ennova

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto unrappresentativa deldai soci di minoranza e manager di quest'ultima, a fronte della quale TXT detiene la. Il 78,56% di Ennova era stato acquistato a luglio 2022. Nel 2021 Ennova ha riportato ricavi per oltre 60 milioni di euro ed EBITDA Adjusted pari a 5,3 milioni di euro, con forecast per il 2022 in miglioramento.Ilè di 6,4 milioni di euro, di cui 4,9 milioni di euro (75%) pagati per cassa e 1,5 milioni di euro (25%) mediante azioni ordinarie proprie TXT cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni TXT dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing. Il contratto prevede due clausole di earn-out a favore dei soci venditori che continueranno a ricoprire ruoli manageriali strategici."L'integrazione di Ennova in TXT ci permette di crescere in modo rapido, condi gruppo - ha commentato il- Le sinergie su competenze e piattaforme digitali, le iniziative già in atto di cross e up-selling sulla prestigiosa base clienti consolidata, contribuiranno alla crescita sostenibile e continua di valore a favore dei nostri azionisti, collaboratori e clienti".