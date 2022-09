Adobe acquisisce Figma per 20 miliardi di dollari tra cash e azioni

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha stipulato un, una piattaforma di progettazione collaborativa, per circa. Fondata da Dylan Field ed Evan Wallace nel 2012, Figma consente a tutti coloro che progettano applicazioni web e mobile interattive di collaborare attraverso flussi di lavoro multi-player, sofisticati sistemi di progettazione e un ecosistema di sviluppatori ricco ed estensibile."La grandezza di Adobe è radicata nella nostra capacità di creare nuove categorie e fornire tecnologie all'avanguardia attraverso innovazione organica e acquisizioni inorganiche - ha affermato Shantanu Narayen, presidente e CEO di Adobe - Lae accelererà la nostra visione per la creatività collaborativa".In base all'accordo, Adobe ha accettato di acquisire Figma per circa 20 miliardi di dollari, di cui. Al termine della transazione, Dylan Field, co-fondatore e CEO di Figma, continuerà a guidare il team di Figma, riportando a David Wadhwani, presidente di Digital Media Business di Adobe.