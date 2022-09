Unicredit e Gruppo BEI mobilitano oltre 5 miliardi a favore delle PMI

UniCredit

(Teleborsa) -, che comprende la Banca europea per gli investimenti ed il Fondo europeo per gli investimenti, hanno conclusodi portafogli creditizi per un importo complessivo di, che consentiranno a UniCredit di fornirein Italia, Germania e Bulgaria.Grazie alla collaborazione con la BEI e il FEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG),per un totale di circadi euro:ha cartolarizzato un portafoglio dadi euro di prestiti ed utilizzerà le risorse pera tassi agevolati a sostegno di nuoviinvestimenti e del circolante delle PMI italiane.In, UniCredit Bank ha cartolarizzato un portafoglio di prestiti alle imprese del valore di, che userà per supportare le PMI tedesche con nuovidi euro da erogare entro metà 2024. Ininfine, UniCredit Bulbank ha realizzato la prima operazione di questo tipo realizzata nell'area su un portafoglio di prestiti alle imprese del valore di, che impiegherà per erogare nuovi finanziamenti a tassi agevolati alle PMI del Paese.Le tre recenti operazioni si inseriscono nel più ampio quadro di collaborazione tra UniCredit e BEI, che nel solo biennio 2021-2022 ha consentito di mobilitare risorse per 9 miliardi di euro a favore delle imprese., Amministratore Delegato di UniCredit, ha sottolineato "le PMI europee sono il motore della nostra economia ed è nostra responsabilità aiutarle ad avere successo e sostenerle nei momenti difficili. Questi 5 miliardi di euro di nuovi prestiti testimoniano il nostro costante impegno in tal senso, reso ancora più forte dalla lunga collaborazione con la BEI"., Vice-Presidente BEI, ha ricordato che "solo nel 2021, il Gruppo BEI ha sostenuto oltre 430.000 PMI europee con 45 miliardi di euro" ed ha aggiunto che "UniCredit si è rivelato ancora una volta un partner chiave per favorire l’accesso al credito e per raggiungere il maggior numero di imprese in Europa"."Grazie a queste operazioni siglate con UniCredit, migliaia di imprese europee potranno investire nella loro crescita e nel loro sviluppo a medio e lungo termine", ha aggiunto, CEO del FEI.