Crisi, Di Carlo (CDP): Difendiamo le imprese contro la nuova contrazione del credito

(Teleborsa) - "Siamo in un momento in cui gioco forza si andrà incontro a una. In questa fase come Cassa non possiamo che essere presenti.. Sia per continuare a fornire strumenti di finanziamento emergenziale, sia per costruire un paradigma di intervento nell’economia completamente nuovo". È la rassicurazione che arriva da, Direttore Business e Vice Direttore Generale di, dal palco dell’eventoche si è svolto ieri a Perugia.Di Carlo ha assicurato che Cassa Depositi e Prestitie per sostenere lo sviluppo di nuove realtà. "Questa crisi avrà i suoi sviluppi e noi dobbiamo sempre tenere bene a mente che le nostre imprese vanno difese e che serve lo sviluppo di nuove imprese: abbiamo lee dobbiamo sostenere e sviluppare", anche attraverso ilsu cui è stata prevista una cifra complessiva didi euro. Un ammontare che in Italia sembra enorme ma che purtroppo - ha osservato - è molto inferiore ad altri Paesi come ad esempio la Germania e gli Stati Uniti.Di Carlo, nel corso del confronto moderato dal giornalista, ha sottolineato l’importanza del. "Ogni anno – ha detto – iniettiamo nel sistema economico, per imprese, infrastrutture e pubblica amministrazione circa 20 miliardi di euro". Un ruolo cheperché Cassa fa un altro mestiere rispetto agli istituti di credito. "Cdp lavora prevalentemente in pool nel fare operazioni e ne faremo anche da soli. Non andiamo a sostituirci alle banche – ha chiarito - noi lavoriamo molto spesso in partnership con le banche, ma il tratto distintivo di Cassa Depositi e Prestiti vuole essere quello, riuscire a".Il Vice Direttore Generale di Cdp ha quindi evidenziato che Cassa èe come tale - ha affermato - "sentiamo di avere un compito importante. Dobbiamoe contribuire a. Esistiamo da 170 anni ed esisteremo per i prossimi 170. Per questo dobbiamo avere una". Di Carlo ha ricordato che Cdp "ha due fonti di: il, circa 280 miliardi, e da qualche anno. Ne abbiamo fatta una questa settimana, è, destinata a investimenti sostenibili”. Si tratta di un’emissione, ha riferito, che “è stata realizzata in un momento molto complicato per i mercati, ma è andata bene".Secondo il manager di Cassa è interessante anche ilcon cui Cdp andrà a investire per il tessuto economico. "L’abbiamo delineato nel Piano Industriale. Ci siamo dotati di unache si chiama Strategie Settoriali e Impatto. Poi c’è un’altra direzioneche declina in modalità concrete i metodi con cui quelle strategie di massima devono essere messe a terra".Sui temi di, Porro ha chiesto quale sia il valore aggiunto di Cdp rispetto alla Finanza che si è posta gli stessi obiettivi. "I fondi di investimenti che sono stati un motore importante dello sviluppo dell’economia di norma, quello privato e l’investimento di grandi player istituzionali e internazionali, che sono prevalentemente esteri. – ha spiegato Di Carlo - Sebbene siano arrivati fondi in abbondanza,a mio parere, serve una presenza territoriale, serve essere presenti in Italia, stare vicino alle imprese e alle persone. Io sono fortemente convinto della necessità di lavorare con le imprese su questo".