Il 2021 anno del nuovo "miracolo" economico: ripresa trainata da manifattura

(Teleborsa) -. Le aziende che hanno registrato undopo lo choc della crisi pandemica del 2020 (-12,3% il fatturato). E' quanto emerge dall'indagine annuale sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione realizzata dall', che ha analizzato 2145 società italiane che rappresentano il 47% del fatturato industriale e di quello manifatturiero, il 36% di quello dei trasporti e il 41% della distribuzione al dettaglio.La crescita del fatturato è statache per le vendite nazionali (+25,1%). La ripresa è stata forte e veloce ed ha spinto il fatturato anche al di sopra del periodo pre-pandemico del 2019 (+10,1%).Le, grazie alle attività energetiche (+32,4%) e petrolifere (+15,2%), hanno segnato un(+6,6%). Le società industriali hanno registrato una crescita del 13,1% (+9,1% escludendo le energetiche e le petrolifere). La(+9,3%) conferma le straordinarie capacità del IV capitalismo (+14,3% sul 2019) che doppia i gruppi maggiori (+7,1%).Il fermo produttivo pandemico e le limitazioni alla mobilità hanno sortito un, che la successiva ripartenza non ha livellato. Nel segmento manifatturiero, le performance migliori sono state messe a segno da(+35,9% sul 2019),TV (+32,2%),(+19,8%), chimica (+17,4%) e gomma e cavi (+15,1%). Per contro, tessile (-8,7%), abbigliamento (-7,7%) e lavorazioni di pelle e cuoio (-2,7%) restano ancora attardati a fine 2021, insieme al comparto dei media: editoria -8,3%, emittenza radiotelevisiva -6,5% e telecomunicazioni -3,1%.Gli incentivi fiscali e l’avvio del PNRR che continuano a interessare edilizia, elettrodomestici e arredo dovrebbero agire in sensofavorevole con effetti moltiplicativi anche sul resto dell’economia.Il, portandosi su valori assoluti che segnano il massimo dell’ultimo decennio, al di sopra del precedente picco segnato proprio nel 2019. Ilsul 2019, nonostante il costo del lavoro sia tornato sopra il monte del 2019 in misura pari al 2,9% (nel 2020 si era ridotto del 4,6% per effetto della Cassa integrazione con causale Covid-19). Il(Mon) è invecesul 2019, in quanto eroso dai maggiori ammortamenti. La redditività netta del capitale proprio (ha segnato un valore che, per quanto in ripresa sul 2020 (4,9%), resta inferiore alla media 2015-2019 (7,5%).Il 2021 ha segnato il livello minimo dal 2013 deglicontro il 4,4% del 2013. Nel 2021 glisonoin termini reali sul 2020 che a sua volta ha riportato una flessione del 7,9% sull’anno precedente