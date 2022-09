Moncler sale in Borsa tra Fashion Week e festeggiamenti 70 anni

Moncler

Moncler

(Teleborsa) - Partenza positiva a Piazza Affari per, con la società guidata da Remo Ruffini che trova molto spazio sulla stampa per lae i. Sabato sera, la piazza del Duomo di Milano sarà invasa da 1952 artisti tra ballerini, coristi, musicisti e modelli in piumino bianco (modello Maya) per festeggiare il compleanno del marchio (nato nel 1952 in Francia, rilevato da Ruffini nel 2003 e quotato su Borsa Italiana nel 2013).La crescita degli ultimi anni, dice l'AD in un'intervista a Repubblica, è stata raggiunta ". Non è semplice: il marchio dal 2013 è quotato in Borsa, e la finanza è spietata. Oggi, con il fatturato sopra i due miliardi, posso dire che era il giusto approccio".Amplia il margine di guadagno, che si attesta a 44,3 euro per azione,. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 44,82 e successiva a 45,62. Supporto a 44,02.