ADR, Troncone: "Settore aviation a zero emissioni è possibile con giuste policy"

(Teleborsa) - "Il settore del trasporto aereo ha risposto in maniera compatta alla proposta di lavorare insieme alla roadmap per la decarbonizzazione.Abbiamo le idee chiare: un settore aviation a zero emissioni è possibile ed è necessario che siano adottate con urgenza le giuste policy per abilitare la transizione, assicurando che il percorso possa partire con decisione e con la massima tempestività". È quanto ha affermatol', in chiusura del congresso annuale del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto aereo che si è svolto quest'oggi presso il Terminal 5 dell'aeroporto Leonardo da Vinci."Sarà essenziale – ha proseguito– essere focalizzati senza distrazioni dal contesto oggettivamente complesso né da prospettive tecnologiche per il momento più suggestive che concrete. La risposta oggi sono i biocarubranti per i quali è essenziale attivare pacchetti di stimolo alla produzione e all'utilizzo. Per questo porteremo al prossimo Governo il manifesto del Patto, segnalando questa urgenza, da contemperare con la necessità di garantire la connettività, anche a tutela di un settore di irrinunciabile valore sociale ed economico e strategico in particolare per il nostro Paese".