Coty migliora outlook grazie a crescita divisione Skincare

Coty

(Teleborsa) -, colosso statunitense della cosmetica,, con un'ulteriore accelerazione nel 2026 e oltre, secondo quanto presentato dal management all'Investor Event odierno. Ciò, unito al continuo slancio nel resto dell'attività di Coty, rafforza l'impegno della società verso i suoistabiliti in occasione dell'Investor Day nel novembre 2021. Ciò include una crescita delle vendite Like for Like del 6-8%, crescita dell'EBITDA rettificato del 9-11% e un CAGR dell'EPS "low 20s"."Ildi Coty è, con ricavi sulla buona strada per raddoppiare a 500 milioni-600 milioni di dollari entro l'anno fiscale 2025 - ha affermato la CEO Sue Nabi - La nostra strategia è supportata da marchi riconosciuti a livello mondiale che soddisfano le principali opportunità nel mondo retail e le esigenze dei consumatori, 75 anni di innovazione scientifica e leadership, brevetti superiori e proprietà intellettuale distinta e un team ampio e in crescita di esperti di cura della pelle in tutta l'organizzazione".Nel, Coty sta vedendo una domanda di prodotti di bellezza più forte, portando la società addi Like for Like del primo trimestre dell'anno fiscale 2023 a +8-9%, dal precedente +6-8%, adeguandosi all'impatto dell'uscita dalla Russia. Le prospettive migliorate sono alimentate sia da Prestige che da Consumer Beauty e in tutta Europa, nelle Americhe e nel Global Travel Retail.Il forte slancio delle vendite è anche alla base didel primo trimestre, nonostante le continue pressioni inflazionistiche.