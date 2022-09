Eventi e scadenze del 21 settembre 2022

Cover 50

(Teleborsa) -1° Congresso Annuale del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo - Evento promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica, e di ENAC, che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e di neutralità climatica dell'intero settore entro il 2050FOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale