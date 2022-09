Oil&Gas, Fitch: misura UE su extra-profitti ha impatto limitato

Repsol

TotalEnergies

Eni

(Teleborsa) - Il, proposto dalla Commissione Europea, sugli utili in eccesso generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione "" sulle aziende del settore, secondo un report di Fitch.Prendendo come metrica i Funds from operations (FFO) to total debt, l'agenzia di rating afferma che PKN ORLEN,e OMV saranno probabilmente le aziende più colpita, seguite da quella die CEPSA. Tuttavia, l'impatto sarà limitato perché "queste società stanno".Oltre alle società sopra citate, Fitch stima che l'impatto su Wintershall DEA edsarà "" in quanto "le loro attività sono principalmente al di fuori dell'UE".