Milano 13:30
42.982 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:30
9.543 -1,37%
Francoforte 13:30
23.253 -1,43%

Madrid: in calo Repsol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che passa di mano con un calo del 2,15%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,96.

