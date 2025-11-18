Madrid: in calo Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

utility spagnola

Ibex 35

Repsol

Repsol

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,15%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,96.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)