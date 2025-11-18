Madrid: in calo Repsol

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che passa di mano con un calo del 2,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'utility spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)