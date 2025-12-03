Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'utility spagnola
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Repsol
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)