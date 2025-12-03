Milano 14:58
Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'utility spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,1.

