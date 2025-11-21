Milano 10:24
42.695 -0,52%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:24
9.483 -0,47%
Francoforte 10:24
23.124 -0,67%

Madrid: movimento negativo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Repsol
Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta con una perdita del 3,27%.
Condividi
```