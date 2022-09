Digital360, CFO SIM aumenta target price e conferma Buy

Digital360

(Teleborsa) - CFO SIM ha aumentato a(da 6,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale. Ilsul titolo è stato confermato a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha annunciato un accordo vincolante per l'acquisizione della maggioranza della società X3 Media in Colombia e risultati del primo semestre in forte crescita (ricavi a +51% ed EBITDA a +34%).Gli analisti parlano di "nella seconda metà del 2021 e all'inizio del 2022". A seguito del rilascio dei risultati dei primi sei mesi dell'anno e dell'acquisizione di Meridiana Italia e X3 Media, CFO SIM ha aumentato le stime su ricavi, EBITDA e utile netto per i prossimi anni.