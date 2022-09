Mondo TV rinuncia a seconda tranche Atlas

Mondo Tv

(Teleborsa) -" prevista dall’ultimo contratto con Atlas Capital Markets approvato dalla assemblea dei soci lo scorso 29 aprile e con il quale era prevista la emissione di una nuova linea di bond convertibili, per massimi 9,5 milioni di Euro in due tranche rispettivamente di 7 milioni e di 2,5 milioni di euro destinati, in via primaria, a sostenere le operazioni di buy-back e gli investimenti in corso.Lo comunicacon una nota aggiungendo che "tenuto conto dell’andamento del titolo, delle condizioni dei mercati finanziari e delmiglioramento atteso del cash flow operativo nei prossimi mesi, la Società ritiene di poter rinunciare alla seconda tranche da 2,5 milioni di euro, limitando quindi l’operazione di finanziamento e di emissione dei bond alla prima tranche da 7 milioni di euro, di cui emessi ad oggi 4,5 milioni di euro e 2,5 milioni di euro ancora da emettere e da incassare".La società ricorda peraltro che alla data del presente comunicato risultano "già convertite obbligazioni per un controvalore di 2 milioni".La rinuncia al futuro ricorso alla seconda tranche avrà quindi "l’effetto positivo di ridurre la diluzione conseguente al relativo aumento di capitale".