Dollaro digitale, Powell: "Nessuna decisione, serviranno un paio d'anni"

(Teleborsa) - Il Presidfente della Fedammette cheo avviare un processo per creare una valuta digitale. Lo ha chiarito partecipando ad un convegno della Banque de France su finanza digotale e criptoasset."Siamo in un processo di", ha precisato Powell, ricordando che questa decisione riciederebbe anche il via libera di entrambe le Camere del Congresso.Powell non poteva non parlare della politica monetaria, indicando che "lanel mondo ha semplicementegià individuati nell'ecosistema della cripto finanza"."La buona notizia - ha affermato - è che l'interazione tra finanza digitalizzata e finanza tradizionale non è cosè grande, è positivo dal punto di vista della stabilità perché ci da un po' di tempo per intervenire", ma dimostra che