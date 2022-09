La Cina cresce meno del resto dell'Asia per le politiche Covid

(Teleborsa) - Nel 2022, secondo un nuovo rapporto della World Bank. La crescita dell'area East Asia & Pacific (esclusa la Cina) accelererà al 5,3% nel 2022 (rivista al rialzo dal +4,8% stimato lo scorso aprile) dal 2,6% nel 2021. La Cina, che in precedenza ha guidato la ripresa nella regione, dovrebbe(dato rivisto al ribasso dal +5% stimato ad aprile), una forte decelerazione dall'8,1% nel 2021.Per la regione nel suo insieme, la crescita dovrebbe rallentare al 3,2% quest'anno dal 7,2% nel 2021, prima di accelerare al 4,6% l'anno prossimo, afferma il rapporto. Ad aprile era stata stimata una crescita del +5% per il 2022. Guardando al futuro, la Banca mondiale afferma che la performance economica in tutta la regione potrebbe essere compromessa dal, dall'e dallaper attutire gli aumenti dei prezzi di cibo e carburante.La crescita in gran parte dell'Asia orientale e del Pacifico è stata trainata dalla, resa possibile dall'allentamento delle restrizioni legate al COVID, e dalla crescita delle esportazioni. La Cina, che costituisce circa l'86% della produzione della regione, continua invece a utilizzare misure mirate di salute pubblica per, inibendo l'attività economica e facendo perdere momentum alla crescita.Le previsioni della World Bank sull'intera area presuppone un, ma riconosce che la sua efficacia sarà limitata dai persistenti focolai di COVID-19 e dalle restrizioni alla mobilità. Tuttavia, è probabile che il grave shock economico correlato al Covid-19 visto in Cina nella prima metà del 2022 sia seguito da un graduale rimbalzo nella seconda metà dell'anno.Allo stesso tempo, la. "Una flessione più marcata, più grave e più prolungata nel settore immobiliare potrebbe avere significativi riverberi a livello di economia, con cicli di feedback negativi legati al settore finanziario", viene sottolineato.