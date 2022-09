UBP: azionario ancora troppo ottimista sugli utili

(Teleborsa) - L'ultima stagione degli utili è stata tutto sommato positiva, grazie alla crescita sperimentata dalle aziende a livello globale nel primo semestre del 2022. Tuttavia, "leche ci aspettiamo negli Stati Uniti e dalla probabile recessione in Europa", secondo Norman Villamin, Chief Investment Officer (Wealth Management) di Union Bancaire PrivéeIl mercato vede la crescita degli utili a livello globale attestarsi ancora all'11% nel 2022 e al 6% nel 2023, un valore che il CIO crede sia "decisamente troppo elevato". "Poiché un rallentamento dell'attività economica, in particolare in Europa, è inevitabile nel secondo semestre, ein un momento in cui i costi delle materie prime, della manodopera e dell'energia rappresentano ancora un grosso ostacolo per le imprese", spiega in una nota.La crescita degli utili nel 2022 dovrebbe rimanere modestamente positiva, ma è probabile che gli utili diminuiscano l'anno prossimo, mentre le valutazioni devono comprimersi ulteriormente per riflettere l'"In questo contesto, rimaniamo quindi cauti sull'azionario e manteniamo la nostra protezione nelle varie forme che abbiamo implementato nel corso dell'anno - spiega Villamin - Continuiamo a. Queste dovrebbero sovraperformare in un contesto di elevata incertezza macro e di crescente pressione sui margini di profitto.