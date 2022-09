CDP, Cda approva Policy ESG, due nuove Linee Guida Strategiche Settoriali e operazioni per oltre 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Ildi(CDP) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha approvato la(“Policy”), due nuove(Sostegno alle Filiere Strategiche ed Economia Circolare) e operazioni a favore di imprese e territori per un valore totale di oltreIn coerenza con il Piano Strategico 2022-2024, il CdA ha varato la Politica generale di investimento responsabile, lo strumento che definisce ie ida applicare nell’ambito delle attività d’investimento di CDP, sia dirette sia indirette, in Italia e all’estero. Nelle scorse settimane, prima dell’approvazione da parte del Consiglio, la Policy è stata oggetto di un incontro con esperti di sostenibilità e rappresentanti della società civile, ai quali sono state illustrate le linee guida e gli obiettivi, giudicati con toni positivi.Approvata dal Consiglio dopo quelle deliberate il 22 giugno e il 2 agosto scorsi rispettivamente su finanziamento responsabile e su diversità, equità e inclusione, hadi: indirizzare l’utilizzo di risorse verso gli ambiti prioritari di intervento identificati dal Piano Strategico; definire l’approccio all’investimento responsabile, con l’integrazione degli aspetti ESG in tutte le fasi del processo d’investimento; identificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.La Policy individua criteri di esclusione su specificimodalità di gestione e coinvolgimento delle partecipate e prevede la misurazione edell’impatto generato, con l’obiettivo di venire progressivamente estesa alle società soggette a direzione e coordinamento del Gruppo quanto prima, avendo già avviato il processo di condivisione con le controllate CDP Equity e CDP Immobiliare SGR.: sostegno alla transizione energetica; promozione dell’economia circolare; salvaguardia del territorio e tutela della risorsa idrica.: promozione delle attività di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; potenziamento delle infrastrutture sociali. Digitalizzazione e innovazione: contributo allo sviluppo di progetti innovativi e digitali. Ripensamento della: sostegno all’internazionalizzazione e alle filiere strategiche; sviluppo di un sistema di trasporti e nodi logistici efficiente e integrato.Il CdA odierno ha poi deliberato due nuove Linee Guida Strategiche Settoriali, punto di riferimento per le attività di CDP in altrettanti campi di intervento individuati dal Piano:. Queste ultime si vanno ad aggiungere alle prime quattro Linee Guida già approvate nei mesi scorsi (Transizione Energetica, Digitalizzazione, Infrastrutture Sociali, Trasporti e Nodi Logistici), mentre le ultime quattro verranno presentate entro la fine del 2022.Le Linee Guida partono da un’analisi dei(gap analysis) per individuare gli obiettivi, le priorità e gli strumenti più idonei per colmarli al fine di orientare le scelte di finanziamento e investimento di CDP valutandone la coerenza rispetto alle indicazioni del Piano Strategico; monitorare l’attività per valutare l’impatto in relazione all’effettiva capacità di generare benefici per cittadini, imprese e territori.Infine, il Consiglio ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1,2 miliardi, che comprendono finanziamenti e plafond a sostegno di imprese italiane, oltre che a favore di progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo. Una parte significativa delle risorse verrà destinata a garantire nuova finanza a favore di micro, piccole e medie imprese e di aziende a media capitalizzazione, in parte localizzate nele attive in settori industriali, quali per esempio i beni di consumo, la meccanica e il turismo. Altre iniziative sono state definite nell’ambito dellae riguardano risorse destinate a promuovere progetti infrastrutturali e di crescita sostenibile nei paesi emergenti e in via di sviluppo.