Redfish Listing Partners, ok CdA ad AuCap da 4 milioni di euro per investire in nuove società

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni quotata su Dusseldorf Stock Exchange, ha, a pagamento in via scindibile e progressiva, per un ammontare complessivo massimo pari a, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di complessive massime 2.758.620 nuove azioni ordinarie da offrire ai soggetti investitori con trattativa privata e quindi sia agli attuali soci sia ai terzi nuovi investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, che offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale.Il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al, con facoltà di chiudere l'aumento di capitale sociale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte. Ilè stato determinato dal CdA in, di cui 1,00 a capitale sociale e 0,45 a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili su Freiverkehr Borse Dusseldorf, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BOAG Borsen AG, alla stregua delle azioni ordinarie RFLP già in circolazione.Per mezzo di tale aumento di capitale, la società disporrà di una parte delle risorse di equity necessarie all'. Inoltre, l'aumento di capitale consentirà di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLP.Ad esito delladell'aumento di capitale, gli investitori verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari ale dei diritti di voto."L'approvazione dell'aumento di capitale rappresenta un passo significativo nel nostro percorso strategico di crescita, sia per sostenere finanziariamente il progetto di partecipazione in eventuali nuove operazioni future - ha commentatodi RFLP - Questa decisione riflette la nostra lungimiranza e il nostro l'impegno orientato allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale solido e dinamico, in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder con la selezione di società dotate della relazione di sostenibilità dell'attività aziendale".