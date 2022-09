JONIX precisa guidance per rassicurare mercato dopo recente crollo

JONIX

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor,in Borsa. Le forti vendite sono state innescate dalla performance deludente del primo semestre del 2022, a causa di un mercato non più trainato dall'effetto pandemico. Il valore delle azioni si è più che dimezzato in tre sedute, attestandosi a circa 0,80 euro, ben lontano dai 4 euro del collocamento di maggio 2021.In ottica di ulteriore trasparenza nei confronti del mercato e suavendo riguardo al recente andamento del titolo, JONIX ha comunicato le prospettive per l'esercizio in corso e informazioni integrative sui risultati economico-finanziari al 30 giugno 2022.Sulla base dei ricavi attesi al 30 settembre 2022 e del portafoglio ordini per il quarto trimestre, la società. Si tratta comunque di un calo consistente rispetto al 2021, che si era chiuso con ricavi vicini ai 7 milioni di euro."Anche in considerazione del difficile contesto di mercato, la società sta adottandoin fase di realizzazione", si legge in una nota. La società comunicherà le linee di sviluppo 2023 all'interno del comunicato del 15 ottobre p.v. inerente i ricavi al 30 settembre 2022.degli azionisti di riferimento e del management nella creazione di valore, attraverso l'affermazione a livello internazionale della superiorità della nostra tecnologia proprietaria, l'ottenimento di certificazioni internazionali necessarie a penetrare nuovi mercati target, il potenziamento della rete commerciale e i continui investimenti in marketing", ha detto l'