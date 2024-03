GVS, downgrade di Equita a Hold con poco spazio per revisione stime

Equita

GVS

(Teleborsa) -ha abbassato a "" lasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, alzando al contempo ilper azione (+2%).Dopo la buona performance del titolo (+43% abs e +25% relative dall'ultimo upgrade), il broker vede ora(25x-19x gli utili 2024-25) eGli analisti scrivono che GVS è "una", ma: ilcon la società che ha guidato per un fatturato 1Q flat e per volumi nel 2024 tra flat YoY e circa +3% con accelerazione attesa solo nel 2H; la guidance 2024 lascia poco spazio di revisione delle stime che sono state sostanzialmente confermate a livello operativo rimanendo nella parte alta della guidance; il target di margini al 2025 (EBITDA margin 27/28%) implica un importante miglioramento YoY anche nella parte bassa della guidance, raggiungibile grazie ad un'accelerazione dei volumi ma con limitato spazio di upside e già ben prezzato nell'attuale valutazione del titolo.