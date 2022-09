Covid, via le mascherine dai bus. Crescono contagi giornalieri e settimanali

(Teleborsa) - Arriva lo, mentre l'obbligo di indossarleper lavoratori, utenti e visitatori delle, comprese le strutture di ospitalità e di lunga degenza, le residenze per anziani ed assistenziali, gli hospice e le strutture riabilitative. E' quanto stabilito dall'ultima ordinanza che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà stasera.Prosegue così il piano di uscita dalla pandemia, nonostante l'ultimo rapporto dellaed una rialita del 4,5% dei ricoveri ordinari. Si confermano invece in calo le terapie intensive (-14,7%) ed i decessi (-8,1%). a conferma della scarsa pericolosità delle varianti in circolazione.Dall'ultimodel Ministero della salute emergonoda coronavirus nelle ultime 24 ore, 890 in più rispetto a ieri,, 18 in meno rispetto al giorno precedente. Imolecolari ed antigenici effettuati sul territorio nazionale sono stati, con una percentuale di positivi del 18,94%.Complessivamente, le persone attualmente positive sono 476.145, 16.772 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoveratisono 141, 2 in più di ieri, ed isono 3.849, 134 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.155, 16.636 in più rispetto a ieri.In totale, i casi riscontrati dall’inizio della pandemia sono ad oggi 22.432.803, mentre i guariti hanno raggiunto quota 21.779.604, 20.719 in più di ieri. Il totale dei decessi è pari a 177.054 dall’inizio della pandemia.