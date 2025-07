Asset digitali, patrimonio gestito record a 211 miliardi di dollari con forti afflussi settimanali

(Teleborsa) - Glihanno registrato, segnando il secondo risultato settimanale più elevato mai registrato. In particolare, il 10 luglio è stato raggiunto il terzo dato giornaliero più alto di sempre. Si tratta anche della tredicesima settimana consecutiva di afflussi, per un totale cumulativo di 21,8 miliardi di dollari nel periodo e di 22,7 miliardi di dollari da inizio anno (YTD). Lo si legge nella consueta analisi di James Butterfill, Head of Research di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Ilha raggiunto un nuovo record di 211 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia dei 200 miliardi di dollari. I volumi di scambio degli ETP hanno toccato i 29 miliardi di dollari, il doppio della media settimanale di quest'anno.La scorsa settimana, il prezzo di, spinto da sviluppi politici e segnali provenienti dalla Federal Reserve. I verbali del FOMC (Federal Open Market Committee) sono stati interpretati come leggermente più accomodanti del previsto, innescando il primo rialzo dei prezzi. A rafforzare il movimento hanno contribuito anche il rinnovato interesse verso i disegni di legge GENIUS e Stablecoin, nonché le crescenti pressioni politiche da parte del presidente Trump affinché Jerome Powell lasci la carica di presidente della Fed in favore di un sostituto più accomodante. Il rialzo è stato amplificato da un'interessante operazione di arbitraggio tra i mercati futures e spot, che ha contribuito a creare una forte pressione sulle vendite allo scoperto.ha registrato afflussi settimanali pari a 2,7 miliardi di dollari, portando le sue masse totali a 179,5 miliardi di dollari, cifra equivalente al 54% del patrimonio totale gestito negli ETP sull'oro.A livello geografico, glihanno dominato con afflussi pari a 3,7 miliardi di dollari. La, invece, ha registrato deflussi per 85,7 milioni di dollari, mentre la Svizzera e il Canada hanno visto afflussi rispettivamente di 65,8 milioni e 17,1 milioni.ha segnato la dodicesima settimana consecutiva di afflussi, per un totale di 990 milioni di dollari, il quarto dato più alto mai registrato. In termini relativi, gli afflussi su Ethereum nelle ultime 12 settimane rappresentano il 19,5% del suo patrimonio totale gestito (AuM), rispetto al 9,8% di Bitcoin.ha registrato i maggiori deflussi settimanali, per un totale di 104 milioni di dollari, mentreha evidenziato forti afflussi pari a 92,6 milioni di dollari.