La nascita del brand WINDTRE al centro di un case study alla Luiss Business School

(Teleborsa) - La creazione dellaed il conseguenteha preso il via dalla cultura e dai valori delle due aziende - Wind e Tre - ed ha portato alla creazione di un, guidato da un duplice purpose: quello di essere riconosciuto dai clienti e di parlare di una realtà nuova, il primo operatore mobile del Paese. L'integrazione e la nascita del marchio WINDTRE diventano così un: "Value and values: purpose, reputation e scelte di brand nella fusione WINDTRE" a cura di Matteo Giuliano Caroli e Marco Francesco Mazzù."La nascita del brand unico rappresenta il punto finale di unintegrazione che ha coinvolto il business, la cultura e le infrastrutture della nostra azienda", sottolineano, Co-CEO di WINDTRE, aggiungendo che "WINDTRE è ora un marchio forte, riconoscibile", che ha consentito, da un lato, die, dall'altro, ha permesso di, grazie ad investimenti per 6 miliardi in cinque anni su unaper copertura e performance., Brand Communication Director di WINDTRE, intervenuta all’evento, ha spiegato cheè l'aver dato ai clienti la. "L’azienda, fin dalla nascita - ha sottolineato la manager - è stata dotata di un’infrastruttura tecnologica nuova e ultra-performante, questo ci ha permesso di supportare con successo l’esponenziale crescita delle connessioni durante il periodo di lockdown. Abbiamo tradotto in realtà una promessa di vicinanza".Nel corso della presentazione,, Culture, Development, Inclusion & Talent Acquisition Director di WINDTRE, ha sottolineato la consolidata. Una partnership che il manager ha definito. Il manager ha poi spiegato che l'idea del case study è nata per "essere una esperienza di grande importanza per i giovani, con tanti aspetti di ispirazione e apprendimento".