Planning and Control School: Enel e SDA Bocconi School of Management puntano su formazione specialistica

(Teleborsa) - La formazione specialistica come imprescindibile elemento di competitività sui mercati globali. Entra nel vivo Planning and Control School, il programma formativo ad alto valore della durata di otto settimane chehanno messo al servizio di trentatré colleghe e colleghi del Gruppo energetico, provenienti da tutto il mondo. Oggi si è ufficialmente aperta la seconda fase del programma, composta di cinque settimane di formazione, delle quali quattro in presenza, nella sede romana di SDA Bocconi, più una online.Strutturata in lingua inglese, proprio perché mirata alla costruzione di competenze che abbiano respiro internazionale, la– si legge in una nota – offre un programma di formazione completo: dall'analisi degli investimenti allo studio dei modelli di forecasting e analisi predittiva, dall'integrazione degli ESG nella strategia aziendale al risk management, l'obiettivo è creare competenze manageriali in grado di rispondere con prontezza alle sfide che quotidianamente la digitalizzazione pone davanti a chi aspira a far parte del mondo del business con un bagaglio di conoscenze sempre più accurato e in costante aggiornamento.Il programma è solo l'ultimo episodio dellauna sinergia che da anni pianifica e organizza progetti d'avanguardia in ambito formativo: un altro esempio, in questo senso, è lal'altro percorso di eccellenza finalizzato a rafforzare le competenze tecniche e a fornire una visione più ampia dei processi di business, dedicata a 27 giovani talenti Enel attivi nel Global Procurement.