Labomar, 1° semestre in netta crescita. Nominato nuovo CFO

Labomar

OVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha chiuso ildel 2022 conpari a 41,8 milioni di euro, in crescita del 36,9% rispetto al pari periodo 2021. Essi includono, oltre ai valori di Labomar e Entreprises ImportFab, il fatturato delle società acquisite nel secondo semestre 2021 (Welcare e Labiotre). A parità di perimetro, la crescita dei ricavi risulta pari a quasi 12 punti percentuali.L'si è attestato a 8,1 milioni di euro (4,5 milioni nel giugno 2021), con un margine del 19,3% sui ricavi. L'si attesta a 3,1 milioni di euro, in crescita del 7,4%."Esprimo grande soddisfazione per i risultati raggiunti dal gruppo Labomar in questo primo semestre 2022 - commenta il- La rapida sinergia messa in campo tra le società del gruppo, penso in particolare al gruppo Welcare acquisito solo lo scorso anno, si è dimostrata estremamente efficace e, pur in un contesto complesso, ci ha permesso di cogliere nuove opportunità di mercato e di efficientare ulteriormente la struttura dei costi".La, pari a 33 milioni di euro, include 4,3 milioni per diritti d'uso e risulta in aumento rispetto al saldo al 31.12.2021 quand'era pari a 28,2 milioni per effetto sostanzialmente della crescita del Capitale Circolante Netto Commerciale e della distribuzione dei dividendi avvenuta nel mese di maggio (1,8 milioni).Le aspettative per il2022 sono "di raggiungere gli obiettivi prefissati, attesi in crescita double digit anche a perimetro costante".La società ha nominato oggi ilsostituirà Claudio Crespan, il quale ha rassegnato le dimissioni per cogliere un'opportunità professionale in diverso settore di business.Tomasini ha maturato professionalmente nell'e nell'International M&A di PwC, prima in Italia e poi a New York, ha sviluppato 10 anni di ulteriore esperienza, prima in, nella posizione di, e poi comedi Philippe Model, azienda della calzatura di moda detenuta dal Fondo di Private Equity 21 Invest, dal quale proviene.