Estrima, Dario Casarsa è il nuovo Cfo

Estrima

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha revocato la procura speciale conferita al Andrea De Bastiani e ha nominato come nuovo CFO di Estrima e del GruppoCasarsa, attualmente CFO di, Società che detiene la maggioranza del Gruppo Estrima, vanta oltre trent'anni di esperienza in ambito contabile, con una solida competenza nella gestione finanziaria, fiscale e strategica d’impresa.Il CdA, inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dele dall’, ha deliberato di approvare la nuova composizione del Comitato Parti Correlate, nominando quali nuovi membri del Comitato Marco Pieri, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e Alberto Bertossi, in qualità di Amministratore Indipendente, conferendo agli stessi membri ogni potere necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento e dalla normativa vigente.