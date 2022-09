Energia, al Consiglio Ue accordo sul pacchetto di misure contro il caro bollette

(Teleborsa) - Alstraordinario di Bruxelles i ministri dei Ventisette hanno raggiunto un accordo sul primocontro i rincari dei prezzi energetici che la Commissione europea aveva proposto il 14 settembre scorso. L'annuncio è arrivato via Twitter dalla presidenza semestrale di turno ceca del Consiglio Ue. "I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulle misure per mitigare i prezzi elevati dell'elettricità: riduzione obbligatoria della domanda di elettricità (5%), tetto ai ricavi di mercato dai produttori di elettricità infra marginali (ossia quella generata da fonti rinnovabili e nucleare, ndr) e contributo di solidarietà dai produttori di combustibili fossili".In questi ultimi due casi, leraccolte verrebberoai(famiglie e imprese) più vulnerabili, per compensare i rincari. La discussione tra i ministri continua ora sulle altre proposte, fra le qua sostenuta dall'Italia e altro 14 Stati membri (fra cui Francia, Spagna e Polonia) – avversata dalla Germania – di stabilire un tetto al prezzo generalizzato per tutte le forniture di gas all'Ue, da qualunque provenienza, comprese quelle di gas naturale liquefattoLa, da parte sua, ha presentato un "" che sostanzialmente boccia il "price cap" generalizzato per il gas come soluzione troppo complicata, contraria alla logica di mercato, suscettibile di far aumentare la domanda, che invece va ridotta, e soprattutto rischiosa per ladegli approvvigionamenti. I ministri, inoltre, hanno sul tavolo anche una serie di nuove proposte che la Commissione ha prospettato nel suo "non paper", alcune delle quali non sembrano soddisfare in particolare il fronte favorevole al "price cap" generale sul gas.L'Esecutivo comunitario ha confermato di voler imporre un tetto al prezzo solo per il(che è ormai diventato residuale nell'approvvigionamento dell'Ue, rappresentando oggi il 9% delle importazioni rispetto al 40% dell'anno scorso). In più, la Commissione ha annunciato che elaborerà e lancerà unper il mercato del gas, che verrebbe affiancato al Ttf di Amsterdam, e sarebbe dedicato specificamente al Gnl. Un'altra proposta della Commissione, completamente nuova, è quella di imporre un tetto al prezzo del gas usato per generare elettricità.