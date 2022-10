Export, da Intesa Sanpaolo finanziamento a Beéah garantito da Sace all'80%

(Teleborsa) -, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking,annunciano la finalizzazione di unerogato da Intesa Sanpaolo, garantito da Sace all'80%, in favore di Beéah, con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali della Società emiratina con le aziende italiane e incrementare l'approvvigionamento dall'Italia nei prossimi anni.Con sede a Sharjah, Beéah è l'azienda leader negli Emirati Arabi Uniti nelGestisce tutte le fasi del ciclo dei rifiuti – raccolta, riciclo, smaltimento e termovalorizzazione – negli Emirati e in altri paesi dell'Area in concessione.L'operazione, che rientra nel, mira ad aumentare lerafforzando il posizionamento di Sace in quest'area strategica per l'export italiano. La Push Strategy si rivolge a grandi buyer esteri, selezionati e di primo piano, e fornisce accesso a finanziamenti a medio-lungo termine, garantiti da Sace, per sostenere i loro piani di investimento e crescita.Un aspetto fondamentale dell'accordo con i buyer stranieri è l'impegno aper l'attuazione dei propri piani di investimento. Tale impegno è facilitato datra le PMI italiane interessate ad accreditarsi come fornitori e i team di approvvigionamento delle controparti estere che beneficiano delle linee di credito."Siamo lieti di aver finalizzato questa operazione con Beéah, leader nel settore ambientale. Si tratta – ha dichiarato– della prima operazione nell'ambito della Push Strategy che realizziamo al fianco di Sace nella regione, partner con il quale contiamo di sviluppare ulteriormente questa tipologia di business. L'iniziativa rafforza le relazioni economiche tra Italia e Medio Oriente, dove Intesa Sanpaolo, la più importante banca italiana, ha una forte presenza ed è quindi ottimamente posizionata per svolgere un ruolo di primo piano"."Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane di dimensioni piccole e medie grazie alla promozione di nuove opportunità di esportazione in Medio Oriente. Siamo, inoltre, particolarmente lieti – ha commentato– di aver collaborato con Intesa Sanpaolo in questa sua prima operazione nell'Area nell'ambito della nostra Push Strategy, che conferma la nostra forte partnership con il Gruppo Bancario".