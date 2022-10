WTO, crescita commercio rallenta bruscamente nel 2023 per molteplici shock

(Teleborsa) - La World Trade Organization (WTO) prevede che ilnella seconda metà del 2022 epoichégravano sull'economia globale. Gli economisti dell'organizzazione internazionale ora prevedono che i volumi del commercio mondiale di merci aumenteranno del 3,5% nel 2022, leggermente meglio della previsione del 3,0% di aprile. Per il 2023, tuttavia, prevedono un aumento dell'1,0%, in forte calo rispetto alla precedente stima del 3,4% (fatta poche settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina).La WTO prevede che lacon il rallentamento della crescita nelle principali economie per diversi motivi. Inpeseranno i prezzi elevati dell'energia (che comprimeranno la spesa delle famiglie e aumenteranno i costi di produzione), negliil peso maggiore lo avrà l'inasprimento della politica monetaria (che colpirà l'edilizia, i veicoli e gli investimenti fissi), mentre ladovrà continuare a fare i conti con le ondate di COVID-19 e le interruzioni della produzione associate alla debole domanda esterna.Inoltre, "l'aumento delle spese di importazione per combustibili, cibo e fertilizzanti potrebbe portare all'insicurezza alimentare e all'indebitamento nei", si legge nel rapporto pubblicato oggi."Sebbene le restrizioni commerciali possano essere una risposta allettante alle vulnerabilità dell'offerta che sono state esposte dagli shock degli ultimi due anni, un, portando nel tempo a una crescita economica più lenta e a standard di vita ridotti", ha detto il direttore generale del WTO, Ngozi Okonjo-Iweala.La World Trade Organization sottolinea che esiste un, soprattutto a causa dello spostamento della politica monetaria nelle economie avanzate e della natura imprevedibile della guerra Russia-Ucraina.Se le attuali ipotesi dovessero essere valide, la crescita degli scambi nel 2022 potrebbe finire tra il 2,0% e il 4,9%. Se i rischisi concretizzassero, la crescita degli scambi nel 2023 potrebbe raggiungere un minimo del -2,8%. Se le sorprese fossero, tuttavia, la crescita degli scambi il prossimo anno potrebbe raggiungere il 4,6%.