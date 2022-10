Metaverso, Truini (Intesa): "Fenomeno con cui dovremo confrontarci in futuro"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Il Metaverso costituisce senza dubbio una sfida importante con cui avremo a che fare nei prossimi anni e un nuovo canale che diventerà parte del modo in cui proporremo prodotti e servizi anche nel nostro settore". Lo ha detto, Head of Digital Transformation, Innovation and Advanced analytics della Divisione Insurance di, partecipando primo Festival dedicato al Metaverso, organizzato dall’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino.L’evento, nato con l'obbiettivo di favorire l'incontro tra grandi player del mondo tech, startup e opinion leader per un dialogo sui nuovi trend riguardanti il mondo della comunicazione e il business digitale, vede tra i Main Partner Intesa Sanpaolo Assicura."Come Compagnia di Assicurazione non possiamo sottrarci a questo fenomeno - afferma Truini - che rappresenta un’opportunità ma anche una responsabilità, visto il ruolo chiave che il settore - soprattutto quello bancassicurativo - può giocare nel garantire non solo solidità e trasparenza, ma anche sicurezza e protezione da nuovi rischi emergenti".