TTG Travel Experience, TAP presenta nuova struttura tariffaria per l'Europa

(Teleborsa) - Anche quest'anno, vettore membro di Star Alliance, partecipa alper rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand (Pad. A1, Stand 88).Tra le novità un. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 TAP adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: DISCOUNT, CLASSIC E PLUS (il brand BASIC non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business Class rimarranno EXECUTIVE e TOP EXECUTIVE.TAP è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano.TAP promuove inoltre TAP Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza TAP, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti TAP. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata.