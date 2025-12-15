Milano 17:35
Banca Generali emette bond senior MREL da 100 milioni sottoscritto da Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Banca Generali ha annunciato il lancio di una nuova emissione di uno strumento senior computabile ai fini MREL, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro, interamente sottoscritta da Assicurazioni Generali tramite un collocamento privato.

L’operazione, definita in data odierna, è stata strutturata con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità ed efficienza operativa. I titoli saranno emessi il 22 dicembre 2025 e avranno una durata di cinque anni, con scadenza al 22 dicembre 2030. È inoltre prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal quarto anno dalla data di emissione.

In termini economici, la nuova emissione presenta una cedola annuale pari al 3,345%. Le caratteristiche dello strumento sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l’inclusione nel Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL), contribuendo al rafforzamento della struttura di passività della banca.

L’operazione consolida ulteriormente il rapporto tra Banca Generali e il gruppo Assicurazioni Generali, che ha sottoscritto integralmente l’emissione in qualità di investitore unico.
