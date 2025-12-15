Banca Generali emette bond senior MREL da 100 milioni sottoscritto da Assicurazioni Generali

Banca Generali

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di una nuova emissione di uno strumento senior computabile ai, per un ammontare complessivo di, interamente sottoscritta datramite un collocamento privato.L’operazione, definita in data odierna, è stata strutturata con l’obiettivo di garantire maggioreed. I titoli saranno emessi il 22 dicembre 2025 e avranno una durata di cinque anni, con scadenza al 22 dicembre 2030. È inoltre prevista la facoltà dida parte dell’emittente a partire dal quarto anno dalla data di emissione.In termini economici, la nuova emissione presenta unapari al. Le caratteristiche dello strumento sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l’inclusione nel(MREL), contribuendo al rafforzamento della struttura didella banca.L’operazione consolida ulteriormente il rapporto tra Banca Generali e il gruppo Assicurazioni Generali, che ha sottoscritto integralmente l’emissione in qualità di