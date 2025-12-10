Prima Vista, inaugurata la nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino

(Teleborsa) - La nuovadell’segna un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi dedicatiai passeggeri. Il progetto introduce un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali.Cuore dell’intervento è il nuovo, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal migliorando la fluidità dei percorsi interni. È caratterizzato da ampie superfici vetrate che offrono una vista privilegiata sui piazzali e contribuisce a rendere i flussi più intuitivi e scorrevoli.All’interno dell’area trova spazio la nuova, uno spazio elegante e moderno che richiama la città di Roma attraverso materiali, cromie e dettagli architettonici ispirati alle sue atmosfere classiche e contemporanee. L’ambiente è progettato per garantire tranquillità e comfort, con aree relax, zone lavoro e monitor informativi sui voli. È inoltre disponibile un’esclusiva area Top Premium prenotabile.“Il nostro viaggio accanto ad ADR continua con una nuova entusiasmante collaborazione. La nuova sala Prima Vista rappresenta un ulteriore passo nella nostra visione di offrire spazi che coniughino comfort, eleganza e servizi di altissimo livello. Un ambiente esclusivo, pensato per accogliere i passeggeri in un’atmosfera premium perfettamente allineata agli standard della principale porta d’accesso del Paese”, ha commentato“La nuova lounge Prima Vista rafforza la nostra offerta premium nel Terminal 1. Grazie alla partnership con Aviapartner eleviamo ulteriormente l’esperienza commerciale e il comfort dei nostri passeggeri” ha detto