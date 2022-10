Prysmian, avviata produzione cavi in Francia per progetto SuedLink

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha avviato, presso lo stabilimento francese di Montereau, la produzione di unin corrente continua (HVDC) da ±525 kV, che permetterà di. Si tratta del, il più grande progetto infrastrutturale a supporto della transizione energetica in Germania, con una lunghezza di circa 700 km e una capacità di trasmissione di 4 GW.I gestori dei sistemi di trasmissione TransnetBW e TenneT TSO hanno commissionato al gruppo la progettazione, produzione, consegna e installazione di unadel SuedLink. Attraversando l'area a nord-ovest di Amburgo, la sezione collegherà Wilster (Schleswig-Holstein) al punto di connessione nel sud del paese a Bergrheinfeld, vicino a Schweinfurt (Baviera)."Siamo lieti di avviare la produzione di una prima parte consistente degli elevati volumi di cavi che supporteranno la transizione energetica in Germania e in Europa nei prossimi anni - ha spiegato- Avviando in anticipo la produzione contemporanea in diversi stabilimenti europei possiamo ottimizzare i futuri processi progettuali, coordinandoci con i gestori dei sistemi di trasmissione".