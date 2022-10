Il comparto media dell'Italia in rialzo (+1,36%), positiva la giornata per Mfe A

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

Indice EURO STOXX Media

media capitalizzazione

Mfe A

Mfe B

Cairo Communication

RCS

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 5.866,9 con una performance positiva dell'1,36%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 238, dopo aver avviato la seduta a 239.Tra i titoli adell'indice media, rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,15%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,96%.