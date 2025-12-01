Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:42
25.415 -0,08%
Dow Jones 19:42
47.554 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Piazza Affari: il comparto media dell'Italia scende verso 9.408,57 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia scende verso 9.408,57 punti
Si abbattono le vendite sull'indice media italiano, che continua la giornata a 9.453,68 punti, in forte calo dell'1,81%.
Condividi
```