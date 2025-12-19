Milano 16:36
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto media dell'Italia

Giornata negativa per l'indice media italiano, che continua la seduta a 9.312,6 punti, in calo dello 0,93%.
