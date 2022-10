NextGems, Piazza Affari ospita gli incontri tra "gemme" italiane e investitori

ABC Company

(Teleborsa) - I vertici di, vere e proprie "gemme del Made in Italy" per business model e prospettive di crescita, stanno incontrando circa 120 investitori (di cui un 20% da case di investimento estere) nella sede di Borsa Italiana. Ha infatti preso il via la, laorganizzata dallo studio di comunicazione T.W.I.N e da Virgilio ir per favorire gli incontri tra le eccellenze del listino di Milano e la comunità finanziaria. In due giorni sono in programma circa 420 meeting, con analisti e gestori che potranno avere un confronto di persona con imprenditori e manager.All'evento, in crescita di anno in anno, partecipano società conprovenienti da: financial services, media & communication, utilities & renewables, consumer discretionary products, health care & technology, airport & travel services, software & tech services, digital innovation, telecommunication & energy, insurance, packaging e industrial products & services.Tra i partecipanti all'evento ci sono numerose società quotate al, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI dinamiche e competitive. L'ex AIM Italia ha sperimentato un vero e proprio boom nel 2021, continuando poi a registrare ammissioni anche nella prima parte del 2022, nonostante il difficile contesto di mercato e geopolitico. Per tante di queste realtà, quotate da meno di un anno, NextGems rappresenta lae un'opportunità per costruire relazioni strategiche nel medio-lungo termine.Secondo gli organizzatori, la, sia dalle società che dagli investitori, proprio per la possibilità di approfondire la conoscenza reciproca e gettare le basi per una collaborazione di medio-lungo termine, in cui un confronto franco con la comunità finanziaria è la base per una crescita sostenibile delle aziende.Lealla terza edizione di NextGems sono:, Creatives Group,