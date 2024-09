Eventi e scadenze: settimana del 23 settembre 2024

Martedì 17/09/2024

Giovedì 19/09/2024

Sabato 21/09/2024

Domenica 22/09/2024

Lunedì 23/09/2024

Ala

Confinvest

Directa Sim

E.P.H.

Gismondi 1754

Lindbergh

Omer

Ratti

Redelfi

Sbe-Varvit

Somec

Take Off

Tps

Valtecne

Martedì 24/09/2024

Alfonsino

Aton Green Storage

E-Novia

Esautomotion

Growens

Impianti

Intred

Landi Renzo

Magis

Maps

Pozzi Milano

Racing Force

Seri Industrial

Smiths Group

Solutions Capital Management Sim

Vimi Fasteners

Tenaris

Mercoledì 25/09/2024

Allcore

Altea Green Power

Bellini Nautica

Creactives Group

Danieli

Dba Group

Digital Value

Ediliziacrobatica

Esi

Espe

Eviso

Exor

Industrie Chimiche Forestali

Ivision Tech

Lemon Sistemi

Olidata

Pattern

Philogen

Powersoft

Racing Force

Somec

Tecma Solutions

Unieuro

Giovedì 26/09/2024

Abc Company

Accenture

Arras Group

B.F

Bertolotti

Bifire

Blackberry

Brioschi

Cloudia Research

Cofle

Compagnia Dei Caraibi

Copernico

Cyberoo

Defence Tech Holding

Deodato.Gallery

Digital Bros

Doxee

EEMS

Elsa Solutions

Energy

Franchetti

Franchi Umberto Marmi

Frendy Energy

G.M. Leather

Gentili Mosconi

Giglio Group

Giglio.Com

H&M Hennes & Mauritz Ab

I.M.D. International Medical Devices

Ilpra

International Care Company

JD Sports Fashion

KME Group

La Sia

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Litix

Litix

Longino&Cardenal

Mare Engineering Group

Meglioquesto

Mevim

Mit Sim

Notorious Pictures

Osai Automation System

Pasquarelli Auto

Pattern

Planetel

Relatech

Renovalo

Shedir Pharma Group

Sicily By Car

Softlab

Svas Biosana

Talea Group

Telecom Italia

Tesselis

Venerdì 27/09/2024

A.B.P. Nocivelli

Acquazzurra

Adventure

Alfio Bardolla

Ambromobiliare

Askoll Eva

Bastogi

Bestbe Holding

Bioera

Bolognafiere

Convergenze

Crowdfundme

CSP International Fashion Group

Cyberoo

Destination Italia

Distribuzione Elettrica Adriatica

Distribuzione Elettrica Adriatica

Dotstay

Ecomembrane

Edil San Felice

E-Globe

Egomnia

Eles

Eligo

Energy

Erredue

Estrima

Eukedos

Execus

Expert.Ai

Fae Technology

Farmacosmo

Fenix Entertainment

Fervi

Fidia

Fope

Friulchem

Gambero Rosso

Green Oleo

High Quality Food

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Iniziative Bresciane

Innovatec

Juventus

Marzocchi Pompe

Mittel

Mondo Tv France

Monnalisa

Next Geosolutions Europe

Nusco

Palingeo

Premia Finance

Prismi

Promotica

Radici

Renovalo

Res

Reti

Riba Mundo Tecnologia

Rocket Sharing Company

S.I.F. Italia

Saccheria F.Lli Franceschetti

Simone

Soges Group

Spindox

Star7

Telesia

Tmp Group

Trendevice

Tweppy

Ucapital24

Visibilia Editore

Vne

Websolute

Yolo Group

Zest

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2025- Genova, Palasport - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. La 64ª edizione sarà inaugurata dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e dai ministri Urso e Musumeci- Siracusa (Isola di Ortigia) - Vetrina delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare e non solo, che anticiperà il G7 Agricoltura, con oltre 200 padiglioni e circa 600 realtà coinvolte tra associazioni e aziende del settore. Evento organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il patrocinio del Comune di Siracusa .- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l’opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future"- UN, New York - Evento organizzato dalle Nazioni Unite, che riunisce i leader mondiali per discutere soluzioni multilaterali alle sfide globali e produrre un "Patto per il Futuro" orientato all'azione per rafforzare la cooperazione globale e ad adattarsi alle sfide attuali- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperanno alla 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York- New York - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di conferimento del Global Citizen Awards dell'Atlantic Council, a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite- Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito- New York - Il Summit è il primo vertice pubblico-privato di alto livello per discutere i progressi, le opportunità e le sfide per triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare le misure di efficienza energetica entro il 2030. Partecipano, tra gli altri, la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen09:15 -- Roma, FeBAF - Appuntamento annuale di FeBAF che promuove il confronto sul ruolo degli investitori istituzionali per la crescita economica e gli investimenti nell’economia reale. Tra i partecipanti, il Sottosegretario all’Economia Freni, il Presidente di FeBAF, i DG di ASSONIME e AIFI, l'AD di MCC e l'AD e DG di SACE10:00 -- Bruxelles - I ministri dell'Agricoltura discuteranno su: situazione dei mercati agricoli in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, valutazione dei piani strategici della PAC, consultazioni annuali con Regno Unito, Norvegia e Stati costieri sulle possibilità di pesca per il 202510:00 -- Roma, Sala Stampa Istat - Conferenza stampa dell'Istituto Nazionale di Statistica per illustrare la revisione generale delle stime annuali dei Conti nazionali del periodo 1995-202311:00 -- Quirinale - Cerimonia di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, alla presenza del Presidente Mattarella11:30 -- Conferenza stampa di Edison per la presentazione di "Resolve". Interviene Massimo Quaglini, AD di Edison Energia15:00 -- Bruxelles - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Università Bocconi, Milano - Il forum riunirà 50 speaker internazionali e 30 tra istituzioni, imprese e studiosi che si focalizzeranno sui temi Salute e Benessere. Saranno presenti rappresentanti del Parlamento, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni ed Enti Locali, Università, Ospedali e Centri Ricerca, Enti del Terzo Settore e Associazioni Industriali e imprese- Bruxelles - In seduta pubblica la presidenza ungherese presenterà le priorità per il suo mandato. I ministri avranno l'opportunità di presentare le loro osservazioni sullo Stato di diritto e sul prossimo Consiglio europeo di ottobre10:00 -- Villa Aurelia, Roma - I temi al centro della 5ª edizione del Forum saranno lavoro, capitale umano, intelligenza artificiale, agroalimentare e sostenibilità. Parteciperanno, tra gli altri, il Premio Nobel per l’Economia, Christopher Pissarides e il Rettore dell’Università Luiss, Paolo Boccardelli10:00 -- Montecitorio, Roma - "Cashless experience: frictionless is the new black – Innovazione e sicurezza dei pagamenti digitali per un’esperienza senza limitazioni", organizzato da Assofin, Nomisma (powered by CRIF) e Ipsos. Focus su prospettive, evoluzione tecnologica e sicurezza dei pagamenti con manager di primarie aziende italiane e internazionali. Tra gli interventi, il sottosegretario Freni11:00 -- Confindustria, Roma - Il convegno, che vedrà la partecipazione del Ministro Pichetto Fratin, sarà l’occasione per approfondire con il MASE e il GSE tutti gli aspetti di una misura contemplata nel Decreto "Energy Release" Tra gli interventi, il Presidente del GSE, Arrigoni, l'AD del GSE, Vigilante e il Delegato del Presidente per l’Energia di Confindustria, Regina11:00 -- Sede INPS, Roma - Il Presidente Fava presenterà il Rapporto INPS, alla presenza del Presidente della Repubblica, dei ministri vigilanti dell'Istituto e delle più alte cariche dello Stato. La presentazione sarà preceduta alle h 9.00 dalla cerimonia di annullo filatelico in occasione dell'emissione di un francobollo dedicato all'INPS, a cui partecipano con il Presidente e il DG dell'Istituto, il Sottosegretario di Stato Bergamotto, l'AD dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Presidente di Poste Italiane- Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dello Strategic Plan 2024-2027 - CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale11:00 -- Appuntamento: Londra - Presentazione investitori- Torino - Evento organizzato da Vento, il fondo di Exor Ventures. Alla manifestazione dedicata alla tecnologia si riuniranno esperti della scena tech internazionale, aziende innovative, imprenditori e istituzioni. Interverranno, tra gli altri Sam Altman (co-fondatore e CEO di Open AI), John Elkann,(CEO di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari) e Benedetto Vigna (CEO di Ferrari)- Fiera a Padova - 73ª edizione di Green Italy, organizzata da Fiere di Parma, un salone dedicato al florovivaismo ornamentale italiano e alla filiera agricola, rivolto a professionisti e aziende interessate al verde urbano ed extraurbano. Include produzione di piante e fiori, tecnologie per la progettazione e cura del verde, ricerca e innovazione- La 24ª edizione del Summit si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell’energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di ARERA, GSE, Prysmian, Gruppo 24 ORE e Iren, i CEO di Eni, Snam, A2A, Italgas, ERG, ACEA, Saipem e MAIRE Group- Palermo - Seconda edizione dell'evento di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Lollobrigida, Abodi, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani e Urso oltre a numerose personalità08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge il seguito dell’audizione del Ministro per la pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo10:00 -- Il Comitato Esecutivo si svolge a Milano10:30 -- Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento incentrato sul tema dell’alfabetizzazione finanziaria per affrontare il divario di genere, organizzato da Side by Side. L'obiettivo del dibattito è promuovere un confronto attraverso il contributo scientifico e il racconto di esperienze e storie di cambiamento culturale11:00 -- Sede OCSE, Parigi e in streaming- L'OCSE pubblica l'Interim Economic Outlook, che fornisce aggiornamenti sulle proiezioni annuali del PIL e dell'inflazione per i paesi del G20, l'OCSE, l'area euro e gli aggregati mondiali16:00 -- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Semestrale 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Berlino, Bonn e Colonia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federale di Germania- Allianz-MiCo, Milano - Evento fieristico dedicato al retail e al franchising, organizzato da Fiera Milano, che riunisce i principali esperti del settore, franchisor, franchisee, retailer e rappresentanti delle principali Associazioni del Franchising & Retail per discutere delle sfide e delle opportunità emergenti nel panorama italiano ed internazionale- Settimana dedicata alla promozione di stili di vita sostenibili, pratiche green e azioni di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente. Il focus di questa edizione è la transizione ecologica e ambientale della città- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2024- Bollettino Economico- Bruxelles - I ministri discuteranno del futuro della competitività europea e di come affrontare le sfide cui devono far fronte l'industria e le imprese nel mercato unico, del quadro in materia di aiuti di Stato e dei vantaggi per le PMI offerti dal mercato unico- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Il G7 Agricoltura, appuntamento di strategica importanza per il futuro del settore agroalimentare, si svolgerà a Siracusa, nell'isola di Ortigia con il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Verrà affiancato al G7 l'evento 'DiviNazione'- Ney York - Conferenza sul Mercato dei Titoli di Stato USA 2024, organizzata dalla Federal Reserve Bank di New York. Jerome Powell, presidente della FED, terrà un discorso di apertura pre-registrato. L'evento affronterà temi cruciali del mercato del Tesoro, con interventi di esperti del settore pubblico e privato- Francoforte - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente dell'ESRB alla conferenza annuale del European Systemic Risk Board "New Frontiers in Macroprudential Policy". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos- Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli - Saranno presenti i massimi vertici di Confindustria e delle Autorità Governative Territoriali e Nazionali. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria09:00 -- Politecnico di Milano, campus Bovisa - Nel corso dell'evento verranno presentati i risultati della nuova ricerca dell'Osservatorio "L'evoluzione della pianificazione nella supply chain: dove siamo oggi e quali sono gli scenari futuri"14:30 -- Vicenza Convention Centre, Vicenza - Durante i lavori dell'Assemblea interverranno, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai14:30 -- Sede di Google Italy, Milano - Primo Forum Legale, organizzato da Wolters Kluwer con AIRIA (Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale) con focus su nuove sfide dei legal department e degli studi legali, tra intelligenza artificiale e compliance aziendale. Parteciperanno tra gli altri e il Vice Capo di Gabinetto di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e il DG di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)16:00 -- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea (virtuale)19:00 -- Terrazza Caffarelli, Roma - Il Top Management Olidata presenterà a aziende clienti, istituzioni nazionali e stampa, il primo prodotto di cybersecurity completamente Made in Italy ed i futuri progetti di business- Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: 1 Dec 2023 – 31 Aug 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30/06/2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Germania - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Villa Erba, Cernobbio - 13ª edizione del più importante evento italiano dedicato agli NPL organizzato da Banca Ifis, che porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell’ambito NPL. La main conference sarà trasmessa in diretta streaming- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale