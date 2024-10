EGM, le 20 semestrali migliori per crescita, miglioramento margini e generazione cassa

Altea Green Power

(Teleborsa) - Sonole(EGM) che hanno registratodel 2024, sia in termini di crescita dimensionale che di miglioramento dei margini e/o generazione di cassa. Lo afferma ValueTrack, boutique di analisi finanziaria e corporate finance indipendente, in un report sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto tasso di crescita.Si tratta di. Si distinguono quindi i settori Technology e Infrastructure/Energy.L'analisi di ValueTrack considera(210 quotate meno 6 sospese, 10 titoli finanziari, 5 che chiudono l'esercizio in altri periodi, 3 senza la semestrale e 2 su cui non c'è comparazione con il 2023).Il report evidenzia che 12 aziende sono oltre ladi euro nel primo semestre del 2024 (9 oltre 10 milioni di euro di EBIT). Ai primi posti di piazzanoCirca 15 aziende sono incon una Top Line superiore ai 10 milioni di euro nel primo semestre del 2024. Quelle con l'aumento maggiore del valore di produzione in termini assoluti sono:Sono 15 anche le aziende che vantano un. Ai primi posti (considerando quelle con EBIT superiore a 1 milione di euro) si piazzano. I primi titoli persono invece:sono le migliori performer di EGM in termini dinel primo semestre del 2024. Le aziende top persono: