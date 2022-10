AmEx, utili in aumento grazie a spesa per viaggi che supera aspettative

American Express

(Teleborsa) -(AmEx), colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha registrato undi 1,88 miliardi di dollari, o 2,47 dollari, nel terzo trimestre del 2022, rispetto a un utile netto di 1,83 miliardi di dollari (+3%), o 2,27 dollari per azione, dello stesso periodo del 2021. Iconsolidati del terzo trimestre (al netto degli interessi passivi) sono stati di 13,6 miliardi di dollari, in aumento del 24% rispetto ai 10,9 miliardi di dollari di un anno fa.Glisono stati 778 milioni di dollari, rispetto a un beneficio di 191 milioni di dollari un anno fa. La modifica riflette un aumento delle riserve di 387 milioni di dollari, trainato principalmente dalla, rispetto a un rilascio di riserve di 393 milioni di dollari un anno fa, nonché dai maggiori write-offs netti nel trimestre in corso."Abbiamonella nostra base di membri con carta premium, con una spesa complessiva in aumento del 21% (24% al netto del tasso di cambio), trainata dalla crescita sia della spesa in beni e servizi che in viaggi e intrattenimento", ha commentato il"La domanda di viaggi ha superato le nostre aspettative durante tutto l'anno, con la spesa per viaggi e intrattenimento in aumento del 57% rispetto all'anno precedente e iin questo trimestre, entrambi su base FX-adjusted", ha aggiunto.Sulla base delle prestazioni dell'azienda fino ad oggi, American Express continua a prevedere una crescita dei ricavi per l'intero anno dal 23% al 25% e oraper l'intero anno, compreso tra 9,25 e 9,65 dollari.