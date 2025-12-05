Vendite su HPE in scia a fatturato 4Q25 inferiore alle aspettative

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Vendite su(HPE) in scia a undegli analisti.L'azienda ha pubblicato i risultati finanziari dopo la chiusura della sessione di giovedì, registrando un, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente, ma inferiore ai 9,94 miliardi di dollari previsti dagli analisti intervistati da LSEG.Ilè stato di 4,46 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto ai 4,68 miliardi di dollari dell'anno precedente. I ricavi dei server sono diminuiti del 10% rispetto al terzo trimestre.Ilha affrontato il problema durante la conference call con gli analisti di giovedì, attribuendolo allae a una"Nonostante queste difficoltà, siamo stati incoraggiati dalla robusta crescita degli ordini di server, sia per quanto riguarda i server tradizionali che per l'offerta di intelligenza artificiale, con una domanda che ha superato significativamente i ricavi in ??questo periodo", ha affermato.HPE ha superato le aspettative di utile con undi 62 centesimi per azione, superiore ai 58 centesimi per azione previsti da LSEG.La società prevede un, inferiore ai 9,87 miliardi previsti dagli analisti di FactSet.