Vendite su HPE in scia a fatturato 4Q25 inferiore alle aspettative

(Teleborsa) - Vendite su Hewlett Packard Enterprise
(HPE) in scia a un fatturato del quarto trimestre inferiore alle aspettative
degli analisti.
L'azienda ha pubblicato i risultati finanziari dopo la chiusura della sessione di giovedì, registrando un fatturato di 9,68 miliardi di dollari
, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente, ma inferiore ai 9,94 miliardi di dollari previsti dagli analisti intervistati da LSEG.
Il fatturato del segmento server
è stato di 4,46 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto ai 4,68 miliardi di dollari dell'anno precedente. I ricavi dei server sono diminuiti del 10% rispetto al terzo trimestre.
Il CFO Marie Myers
ha affrontato il problema durante la conference call con gli analisti di giovedì, attribuendolo alla tempistica delle consegne di servizi di intelligenza artificiale
e a una spesa pubblica inferiore alle aspettative
.
"Nonostante queste difficoltà, siamo stati incoraggiati dalla robusta crescita degli ordini di server, sia per quanto riguarda i server tradizionali che per l'offerta di intelligenza artificiale, con una domanda che ha superato significativamente i ricavi in ??questo periodo", ha affermato.
HPE ha superato le aspettative di utile con un utile rettificato
di 62 centesimi per azione, superiore ai 58 centesimi per azione previsti da LSEG.
La società prevede un fatturato per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 compreso tra 9 e 9,4 miliardi di dollari
, inferiore ai 9,87 miliardi previsti dagli analisti di FactSet.