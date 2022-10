Eventi e scadenze del 21 ottobre 2022

Allcore

American Express

Bb Biotech

Clabo

Imprendiroma

Sogefi

Trendevice

(Teleborsa) -Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaSalone di Parigi 2022 - 89esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. Partecipano tutti i protagonisti del settore automobilistico mondiale, compresi produttoriFestival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroConsiglio europeo - Il Consiglio europeo discuterà di Ucraina, energia, questioni economiche e relazioni esterneBanca d'Italia - Bollettino Economico; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive