Finanza
TrenDevice, EnVent recede da EGA dopo mancato pagamento dei corrispettivi
(Teleborsa) - TrenDevice, società sospesa dagli scambi su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha ricevuto da parte dell'Euronext Growth Advisor, EnVent Italia SIM, comunicazione di recesso dall'incarico di Euronext Growth Advisor con effetto a partire dal giorno 31 dicembre 2025 (escluso).

Nella comunicazione di rinuncia, EnVent ha rappresentato che "il recesso deve intendersi con "giusta causa" in quanto si fonda sul mancato adempimento, da parte della società, degli obblighi contrattuali relativi al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese in qualità di EGA".
