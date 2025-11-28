TrenDevice, EnVent recede da EGA dopo mancato pagamento dei corrispettivi

(Teleborsa) - TrenDevice
, società sospesa dagli scambi su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha ricevuto da parte dell'Euronext Growth Advisor, EnVent Italia SIM
, comunicazione di recesso dall'incarico di Euronext Growth Advisor
con effetto a partire dal giorno 31 dicembre 2025 (escluso).
Nella comunicazione di rinuncia, EnVent ha rappresentato che "il recesso deve intendersi con "giusta causa" in quanto si fonda sul mancato adempimento
, da parte della società, degli obblighi contrattuali relativi al pagamento dei corrispettivi
dovuti per le prestazioni rese in qualità di EGA".