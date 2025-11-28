TrenDevice, EnVent recede da EGA dopo mancato pagamento dei corrispettivi

TrenDevice

(Teleborsa) -, società sospesa dagli scambi su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha ricevuto da parte dell'Euronext Growth Advisor,, comunicazione dicon effetto a partire dal giorno 31 dicembre 2025 (escluso).Nella comunicazione di rinuncia, EnVent ha rappresentato che "il recesso deve intendersi con "giusta causa" in quanto si fonda sul, da parte della società, degli obblighi contrattuali relativi aldovuti per le prestazioni rese in qualità di EGA".